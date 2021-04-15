Турция не принимает ни одну из сторон в конфликте Москвы и Киева - министр

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара сохраняет нейтралитет в конфликте Москвы и Киева.

Об этом он сказал турецкому каналу NTV, сообщает "Европейская правда".

"Наши отношения как с Россией, так и с Украиной прекрасны. Мы желаем обеим странам мирного урегулирования проблем. Позиция Турции ясна. Мы рады деэскалации. Поэтому мы были бы рады дипломатическим шагам", - сказал Чавушоглу.

По его словам, между Россией и Турцией есть широкое сотрудничество в сфере торговли, энергетики, инвестиций.

"Мы не становимся на сторону какой-либо из стран. Наша позиция является четкой, сбалансированной и конструктивной", - заявил Чавушоглу.

Напомним, в минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряженности в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы "Крымской платформы".

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку, чтобы снизить нарастающую в последнее время напряженность.