Весь уряд Кіпру щепився вакциною AstraZeneca, щоб заспокоїти громадськість

Увесь Кабінет міністрів Кіпру був щеплений вакциною AstraZeneca проти COVID-19 у четвер у спробі запевнити громадськість у безпеці уколів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деякі країни обмежили використання вакцини AstraZeneca певними віковими групами або взагалі призупинили щеплення після того, як Європейський Союз та британські регулятори підтвердили можливий зв’язок уколів з випадками рідкісного тромбозу.

Вісім міністрів, два заступники міністра та ще троє вищих посадових осіб отримали уколи AstraZeneca у центрі вакцинації в столиці Нікосії.

"Ми хочемо надіслати чітке повідомлення про те, що важливою є вакцинація, а не сама вакцина", - заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадес, який отримав щеплення вакциною Pfizer-BioNTech у січні. Ще двоє членів кабінету були щеплені раніше залежно від їхнього віку.

Як і деякі інші країни ЄС, Кіпр тимчасово зупинив щеплення вакциною AstraZeneca в середині березня, але відновив їх незабаром після того, як Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що користь від вакцини значно перевищує ризики.

Наразі Кіпр розраховує, що щепить 70% свого населення до кінця червня, завдяки чому набуде колективного імунітету, заявив міністр охорони здоров'я Константінос Іоану.

На сьогодні Кіпр повідомив про 53 254 випадки COVID-19 та 277 смертей.