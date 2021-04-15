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Все правительство Кипра привилось AstraZeneca, чтобы успокоить общественность

Четверг, 15 апреля 2021, 12:52

Весь Кабинет министров Кипра был привит вакциной AstraZeneca против COVID-19 в четверг в попытке убедить общественность в безопасности уколов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Некоторые страны ограничили использование вакцины AstraZeneca определенными возрастными группами или вообще приостановили прививки после того, как Европейский Союз и британские регуляторы подтвердили возможную связь уколов со случаями редкого тромбоза.

Восемь министров, два заместителя министра и еще трое высших должностных лиц получили уколы AstraZeneca в центре вакцинации в столице Никосии.

"Мы хотим послать четкое сообщение о том, что важна вакцинация, а не сама вакцина", - заявил президент Кипра Никос Анастасиадес, который получил прививку вакциной Pfizer-BioNTech в январе. Еще двое членов кабинета были привиты ранее в зависимости от их возраста.

Как и некоторые другие страны ЕС, Кипр временно остановил прививки вакциной AstraZeneca в середине марта, но восстановил их вскоре после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что польза от вакцины значительно превышает риски.

В настоящее время Кипр рассчитывает, что привьет 70% своего населения до конца июня, благодаря чему достигнет коллективного иммунитета, заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Сегодня Кипр сообщил о 53 254 случаях COVID-19 и 277 смертей.

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Кипр Вакцины
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