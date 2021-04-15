Президентка Словаччини вимагає опублікувати секретний контракт про купівлю "Спутника V"

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила за якомога скорішу публікацію контракту на закупівлю її країною російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Чапутова також зазначила, що причиною російської вимоги повернення вакцин є інша проблема, ніж вказана російським фондом прямих інвестицій.

"Після ретельного вивчення контракту я можу констатувати два факти. На мою думку, це контракт, який повинен був бути належним чином опублікований у відповідному порядку", - сказала глава держави.

"На додаток до контракту, я також попросила лист від 6 квітня, який російська сторона направила словацькій стороні з проханням повернути вакцину. Громадськості було повідомлено, що причина, з якої російська сторона зробила такий запит було те, що Державний інститут контролю за ліками провів тестування вакцини "Спутник V" у лабораторії, яка не пройшла необхідної сертифікації. На підставі обох вивчених документів я стверджую, що це твердження не відповідає дійсності. Причиною прохання про повернення був інший факт " - додала Чапутова.

При цьому справжньої причини вимоги повернути вакцину вона розкривати не стала.

Чапутова висловила сподівання, що після публікації контракту "громадськість більше не буде стурбована поширенням неправдивої інформації щодо того, ким було порушено контракт на поставку вакцини".

"Що стосується публікації контракту, ми зараз аналізуємо предмет. Через поточні умови контракту, ми не можемо на даний момент коментувати його частини", - заявили у свою чергу в міністерстві охорони здоров'я Словаччини.

Як повідомлялося, Російський фонд прямих інвестицій попросив Словаччину повернути передану їй партію вакцини "Спутник V" через "порушення контракту".

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.