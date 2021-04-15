Президент Словакии требует опубликовать секретный контракт о покупке "Спутника V"

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила за как можно скорейшую публикацию контракта на закупку ее страной российской вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Чапутова также отметила, что причиной российского требования возврата вакцин есть другая проблема, чем указаная российским фондом прямых инвестиций.

"После тщательного изучения контракта я могу констатировать два факта. По моему мнению, это контракт, который должен был быть надлежащим образом опубликован в соответствующем порядке", - сказала глава государства.

"В дополнение к контракту, я также попросила письмо от 6 апреля, которое российская сторона направила словацкой стороне с просьбой вернуть вакцину. Общественности было сообщено, что причиной, по которой российская сторона сделала такой запрос было то, что Государственный институт контроля за лекарствами провел тестирование вакцины "Спутник V" в лаборатории, не прошедшей необходимой сертификации. На основании обоих изученных документов я утверждаю, что это утверждение не соответствует действительности. Причиной просьбы о возвращении был другой факт ", - добавила Чапутова.

При этом истинной причины требования вернуть вакцину она раскрывать не стала.

Чапутова выразила надежду, что после публикации контракта "общественность больше не будет обеспокоена распространением неправдивой информации относительно того, кем был нарушен контракт на поставку вакцины".

"Что касается публикации контракта, мы сейчас анализируем предмет. Через текущие условия контракта, мы не можем сейчас комментировать его части", - заявили в свою очередь в министерстве здравоохранения Словакии.

Как сообщалось, Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть переданную ей партию вакцины "Спутник V" за "нарушение контракта".

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупку правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.