Из США в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer

США сообщили о прибытии в Украину первых 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, предоставленных бесплатно через платформу COVAX.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

"Соединенные Штаты Америки приветствуют прибытие в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech, предоставленных на безвозмездной основе по программе COVAX. Вместе с поставками дополнительного количества вакцин, которое ожидается в течение следующих недель, это обеспечит Украине лучшие средства для борьбы с пандемией COVID-19", - отмечается в сообщении.

Как пишет "Украинская правда", получение Украиной вакцины уже подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, первые прививки вакциной начнутся с 18-19 апреля.

С получением первой партии помогло Агентство США по международному развитию (USAID).

"США гордятся тем, что вместе с правительством Украины присоединились к этому этапному событию в борьбе с COVID-19. Сегодняшнее прибытие вакцин по программе COVAX и мероприятия украинской стороны по осуществлению вакцинации приближают нас к постковидному будущему", - отметил директор Миссии USAID в Украине Джим Хоуп.

Механизм COVAX - это глобальная инициатива, созданная с целью обеспечить равноправный доступ к вакцинам против COVID-19, которая осуществляется под общим руководством Коалиции по вопросам инноваций в сфере эпидемической готовности (CEPI), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с основным партнером в сфере поставок, таким как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В итоге бесплатные вакцины по этой программе должны получить до 20% населения Украины - то есть более 8 млн человек.

"Организация снабжения и распределения первых доз вакцины по программе COVAX должна стать той моделью, которой Украина сможет воспользоваться в более широких масштабах при осуществлении будущих поставок вакцин. USAID также оказывает помощь в расширении коммуникаций с общественностью, которые должны противодействовать ложной информации о вакцинах и обеспечить предоставление правдивых сведений, что будет способствовать улучшению отношения граждан к вакцинации", - отмечается в сообщении.

Посольство напомнило, что США являются крупнейшим донором платформы COVAX, а общая сумма помощи от США Украине для борьбы с эпидемией коронавируса в 2020 году составила почти 50 млн долларов.