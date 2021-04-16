Правляча партія Грузії погодилась на план виходу з політичної кризи, запропонований ЄС

Правляча партія "Грузинська мрія" заявила про підписання плану виходу з кризи, запропонованого посередником ЄС Крістіаном Даніельсоном.

Як повідомляє Interpressnews, про це заявив спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе на брифінгу в офісі партії.

"Ми публічно підписуємо створений під егідою ЄС та президента Євроради Шарля Мішеля документ… На фінальній зустрічі діалогу ми зафіксували принципову готовність підписати його, про що у своїх коментарях казали і низка опозиціонерів, але досі не підписували його, тому що ми очікували від опозиції зустрічних кроків", - заявив Талаквадзе.

Талаквадзе зазначив, що документ не передбачає дострокових парламентських виборів, як того хотіла опозиція, і це є підтвердженням того, що ЄС вважає легітимним чинний парламент.

Він заявив, що підписання документа є демонстрацією відповідальності "Мрії" перед громадянами Грузії і міжнародними партнерами, і тепер черга за опозицією.

Нагадаємо, політична криза в Грузії триває вже майже п'ять місяців. Після парламентських виборів 31 жовтня 2020 року засідання парламенту відвідують тільки шестеро з шістдесяти опозиційних депутатів, а решта відмовляються входити до парламенту і вимагають дострокових виборів.

За особистою вказівкою глави Євроради Шарля Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте досі зусилля Брюсселя не дали результату.

Детальніше про шлях виходу з кризи, запропонований ЄС, у статті: План дій для Грузії: як ЄС йде проти партії Саакашвілі у подоланні кризи