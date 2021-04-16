Правящая партия Грузии согласилась на план выхода из кризиса, предложенный ЕС

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила о подписании плана выхода из кризиса, предложенного посредником ЕС Кристианом Даниэльсоном.

Как сообщает Interpressnews, об этом заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе на брифинге в офисе партии.

"Мы публично подписываем созданный под эгидой ЕС и президента Евросовета Шарля Мишеля документ... В финальной встрече диалога мы зафиксировали принципиальную готовность подписать его, о чем в своих комментариях говорили и ряд оппозиционеров, но пока не подписывали его, потому что мы ожидали от оппозиции встречных шагов", - заявил Талаквадзе.

Талаквадзе отметил, что документ не предусматривает досрочных парламентских выборов, как того хотела оппозиция, и это является подтверждением того, что ЕС считает легитимным действующий парламент.

Он заявил, что подписание документа является демонстрацией ответственности "Мечты" перед гражданами Грузии и международными партнерами, и теперь очередь за оппозицией.

Напомним, политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После парламентских выборов 31 октября 2020 заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов, а остальные отказываются входить в парламент и требуют досрочных выборов.

По личному указанию главы Евросовета Шарля Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями власти, так и оппозиции, однако до сих пор усилия Брюсселя не дали результата.

Подробнее о пути выхода из кризиса, предложенный ЕС, в статье: План действий для Грузии: как ЕС идет против партии Саакашвили в преодолении кризиса