За причастность к "реализации антироссийского курса" въезд в Россию закрыли восьми действующим и бывшим американским должностным лицам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.

Решение о запрете въезда было принято в ответ на последние санкции Вашингтона.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не" подсвечивать "публично применяемые российской стороной контрмеры", - сообщил российский МИД.

Под санкции Москвы попали директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, генпрокурор США Меррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник президента по внутренней политике, бывшая постпред США в ООН Сьюзан Райс.

Ким того, РФ закрыла въезд бывшему помощнику президента Трампа по национальной безопасности и постоянному представителю США в ООН Джон Болтон и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

"В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннего диктата, а обанкротившиеся сценарии" сдерживания Москвы ", на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений", - говорится в комментарии МИД РФ.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новые санкции в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную киберактивность.