Сербія не збирається вводити санкції проти Росії

Сербія не буде вводити санкції проти РФ незважаючи на політику євроінтеграції.

Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Сербія Никола Селакович, який 16 квітня перебував в Москві, де зустрівся із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергеєм Лавровим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

"Позиція Сербії не змінюється. Хоча ми країна, віддана своєму європейському шляху та членству в ЄС, наша дружба та багатовікове братство з російським народом та Російською Федерацією не змінюються. ...Я процитую нашого президента Александара Вучича, який неодноразово говорив - що Сербія не вводить санкцій проти братньої та дружньої Росії", - зазначив очільник сербської дипломатії. За його словами, питання відносин з Росією завжди стоїть в порядку денному під час спілкування із західними партнерами, але Сербія має цілком чітку позицію, яка не зміниться.

Міністр наголосив, що Сербія - єдина країна в тій частині Європи, яка залишається вірною та відповідає цим зобов'язанням та цій позиції, незважаючи на існуючий тиск.

Селакович подякував Росії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету Сербії.

"Я скористався можливістю подякувати Міністерству закордонних справ Росії та особисто міністру Лаврову за їх безкорисливу, безперервну, принципову підтримку територіальної цілісності та суверенітету Республіки Сербія, а також за підтримку у вирішенні питання Косово та Метохії мирними та дипломатичними засобами", - сказав міністр.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що розмовляв із сербським колегою про всі напрямки спільної співпраці та партнерства, двосторонні відносини, а також регіональні та міжнародні питання.

Він додав, що вони домовились продовжувати координацію в міжнародних організаціях. Лавров підкреслив, що Росія і надалі буде сприяти збереженню територіальної цілісності Сербії.

Глава сербського МЗС зазначив, що зустріч з російським колегою була не лише можливістю обмінятися думками щодо важливих питань, але й зустріччю, яка сприятиме підготовці можливого візиту президента Росії Владіміра Путіна до Сербії цього року.