Сербия не собирается вводить санкции против России
Сербия не будет вводить санкции против РФ несмотря на политику евроинтеграции.
Об этом заявил министр иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович, который 16 апреля находился в Москве, где встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.
"Позиция Сербии не меняется. Хотя мы страна, преданная своему европейскому пути и членству в ЕС, наша дружба и многолетнее братство с русским народом и Российской Федерацией не изменяются. ... Я процитирую нашего президента Вучич, который неоднократно говорил - что Сербия не вводит санкции против братской и дружественной России ", - отметил глава сербской дипломатии. По его словам, вопрос отношений с Россией всегда стоит в повестке дня во время общения с западными партнерами, но Сербия вполне четкую позицию, не изменится.
Министр отметил, что Сербия - единственная страна в той части Европы, которая остается верной и соответствует этим обязательствам и этой позиции, несмотря на существующее давление.
Селакович поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.
"Я воспользовался возможностью поблагодарить Министерство иностранных дел России и лично министра Лаврова за их бескорыстную, непрерывную, принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия, а также за поддержку в решении вопроса Косово и Метохии мирными и дипломатическими средствами", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что разговаривал с сербским коллегой обо всех направлениях совместного сотрудничества и партнерства, двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.
Он добавил, что они договорились продолжать координацию в международных организациях. Лавров подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет способствовать сохранению территориальной целостности Сербии.
Глава сербского МИД отметил, что встреча с российским коллегой была не только возможностью обменяться мнениями по важным вопросам, но и встречей, которая будет способствовать подготовке возможного визита президента России Владимира Путина в Сербию этого года.