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У військових складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України – ЗМІ

Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу

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МЗС Росії пообіцяло відповідь на "фокуси" Чехії з висилкою 18 дипломатів

Неділя, 18 квітня 2021, 10:06

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на рішення влади Чехії про висилку 18 російських дипломатів через організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетице.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Празі добре відомо, що послідує за подібними фокусами", - сказала Захарова у коментарі РБК.

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У військових складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України – ЗМІ

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу. 

Через це уряд Чехії терміново скасував візит до Москви для переговорів про закупівлю "Спутника V".

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

Чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю оголосив про розшук російських агентів "Петрова" та "Баширова", відомих спробою отруєння у британському Солсбері. Ймовірно, йдеться про участь цих російських агентів у вибуху військового складу. 

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

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