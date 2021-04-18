МИД России пообещал ответ на "фокусы" Чехии с высылкой 18 дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов из-за организованного российскими агентами взрыва на складах боеприпасов в комплексе Врбетице.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала Захарова в комментарии РБК.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Поэтому правительство Чехии срочно отменило визит в Москву для переговоров о закупке "Спутника V".

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью объявил о розыске российских агентов "Петрова" и "Баширова", известных попыткой отравления в британском Солсбери. Вероятно, речь идет об участии этих российских агентов во взрыве военного склада.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.