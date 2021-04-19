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Глава МЗС Латвії прокоментував можливість розміщення комплексів Patriot в Україні

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:25

Міністр закордонних справ Латвії прокоментував ідею розміщення американських комплексів Patriot на території України.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Як зазначив міністр, бажання України розмістити такі комплекси на своїй території нагадує йому, як Латвія вступила в НАТО в 2004 році, але ніяк не могла переконати Альянс створити реальний план оборони балтійських країн.

"Тоді ми сказали: "Ми хочемо бачити союзників ближче до нашої території". Минув деякий час, і ми отримали, як їх називає російська пропаганда, "натовські бази", – сказав він.

"Я думаю, що тут буде аналогічна ситуація. В рамках НАТО ми повинні обговорити всі питання, і де ми зможемо – досягти взаєморозуміння, як ми можемо допомогти Україні. Чи будуть це ракети, чи щось інше – не знаю. Але я думаю, що поки ми не можемо виключити жоден варіант. Усе можна обговорювати" - заявив Рінкевичс.

Як повідомлялося, глава офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Сполученим Штатам слід розмістити свої зенітно-ракетні комплекси Patriot в Україні.

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