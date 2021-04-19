Глава МИД Латвии прокомментировал возможность размещения комплексов Patriot в Украине

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал идею размещения американских комплексов Patriot на территории Украины.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Как отметил министр, желание Украины разместить такие комплексы на своей территории напоминает ему, как Латвия вступила в НАТО в 2004 году, но никак не могла убедить Альянс создать реальный план обороны балтийских стран.

"Тогда мы сказали: "Мы хотим видеть союзников ближе к нашей территории". Прошло некоторое время, и мы получили, как их называет российская пропаганда, "натовские базы", - сказал он.

"Я думаю, что здесь будет аналогичная ситуация. В рамках НАТО мы должны обсудить все вопросы, и где мы сможем - достичь взаимопонимания, как мы можем помочь Украине. Будут ли это ракеты или что-то другое - не знаю. Но я думаю, что пока мы не можем исключить ни один вариант. Все можно обсуждать", - заявил Ринкевичс.

Как сообщалось, глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Соединенным Штатам следует разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в Украине.