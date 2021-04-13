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Генсек НАТО: Росія повинна негайно припинити провокації і знизити напругу

Єрмак пропонує США розмістити в Україні ракетні комплекси Patriot

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Єрмак пропонує США розмістити в Україні ракетні комплекси Patriot

Вівторок, 13 квітня 2021, 10:28

Глава офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Сполученим Штатам слід розмістити свої зенітно-ракетні комплекси Patriot в Україні.

Як повідомляє Європейська правда", про це Єрмак сказав у коментарі журналу Time.

"Україна тримає лінію оборони проти Росії не тільки заради себе, але і заради Заходу", – зауважив глава ОП.

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"А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі - у Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський напередодні заявив, якщо Сполучені Штати Америки бачать Україну в НАТО, то мають посприяти її майбутньому членству "не лише на словах".

Зеленський зазначив, що США є хорошим другом України, але президентові Джо Байдену "варто робити більше" для стримування Росії і завершення конфлікту.

За його словами, це могла би бути більша підтримка зброєю, фінансуванням на оборону та насамперед підтримка для здобуття членства в НАТО.

Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України. За її словами, Росія зараз має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року.

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