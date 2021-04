У Британії понад 10 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу

Другу дозу вакцини від коронавірусу у Великій Британії отримали понад 10 мільйонів жителів країни.

Про це йдеться в заяві офісу британського прем'єр-міністра, повідомляє "Європейська правда".

"Понад 10 мільйонів людей у Великій Британії отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу. Дякуємо усім, хто долучився до цих надзвичайних зусиль", - йдеться у повідомленні у Twitter.

More than 10 million people in the UK have now received their second coronavirus vaccine dose.



Thank you to everyone involved in this extraordinary effort.



Please book your vaccine appointment if you are eligible.

➡️https://t.co/CBmlp8USKS pic.twitter.com/MtwpyFMFcA