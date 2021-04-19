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У Британії понад 10 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу

Понеділок, 19 квітня 2021, 17:45

Другу дозу вакцини від коронавірусу у Великій Британії отримали понад 10 мільйонів жителів країни.

Про це йдеться в заяві офісу британського прем'єр-міністра, повідомляє "Європейська правда".

"Понад 10 мільйонів людей у Великій Британії отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу. Дякуємо усім, хто долучився до цих надзвичайних зусиль", - йдеться у повідомленні у Twitter.

З 12 квітня в Англії відкрилися всі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.  

Наступний етап планується з 17 травня - ресторани й паби зможуть знову приймати гостей всередині, а більшість обмежень на зібрання надворі скасують. 

За оптимістичними прогнозами, всі обмеження на соціальні контакти скасують після 21 червня. 

Нагадаємо, у США щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою вакцини отримала вже половина дорослого населення. 

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Вакцини Велика Британія
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