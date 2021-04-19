У Британії понад 10 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу
Другу дозу вакцини від коронавірусу у Великій Британії отримали понад 10 мільйонів жителів країни.
Про це йдеться в заяві офісу британського прем'єр-міністра, повідомляє "Європейська правда".
"Понад 10 мільйонів людей у Великій Британії отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу. Дякуємо усім, хто долучився до цих надзвичайних зусиль", - йдеться у повідомленні у Twitter.
More than 10 million people in the UK have now received their second coronavirus vaccine dose.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 19, 2021
Thank you to everyone involved in this extraordinary effort.
Please book your vaccine appointment if you are eligible.
➡️https://t.co/CBmlp8USKS pic.twitter.com/MtwpyFMFcA
З 12 квітня в Англії відкрилися всі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.
Наступний етап планується з 17 травня - ресторани й паби зможуть знову приймати гостей всередині, а більшість обмежень на зібрання надворі скасують.
За оптимістичними прогнозами, всі обмеження на соціальні контакти скасують після 21 червня.
Нагадаємо, у США щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою вакцини отримала вже половина дорослого населення.