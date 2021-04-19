У США щеплення від коронавірусу однією дозою отримали понад 50% дорослих

У США щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою вакцини отримала вже половина дорослого населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

За даними органів охорони здоров’я, принаймні одну дозу вакцини отримали майже 130 млн американців віком від 18 років, що складає 50,4% дорослого населення.

При цьому, майже 84 млн дорослих - 32,5% - щеплені вже обома дозами.

За показником вакцинації США далеко попереду від більшості країн Європи, але дещо оступається Ізраїлю, ОАЕ, Чилі та Британії.

Дані останніх соцопитувань свідчать, що з розгортанням кампанії довіра до вакцинації лише зростає. Якщо у січні, за даними опитування AP-NORC, хотіли вакцинуватися 67%, то зараз це - 75%.

Головний інфекціоніст Ентоні Фаучі повідомив, що цього тижня регулятор очікувано дозволить відновити використання вакцини Johnsn&Johnson, але ймовірно з обмеженнями.

Минулого тижня використання вакцини призупинили на час розслідування через рідкісні випадки тромбозу. Йдеться про лише 6 випадків на понад 7 млн щеплень, у всіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років. Регулятор у зв’язку з цим вирішив здійснити додатковий аналіз та з’ясувати, чи існує взаємозв’язок з вакциною та якими є ризики.

За останніми даними Європейського центру контролю та попередження захворювань, у країнах Європи та Європейської економічної зони щеплення першою дозою вакцини отримали 20,4% населення, другою дозою - 7,8%.