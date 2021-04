В Британии более 10 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса

Вторую дозу вакцины от коронавируса в Великобритании получили более 10 млн жителей страны.

Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра, сообщает "Европейская правда".

"Более 10 млн человек в Великобритании получили вторую дозу вакцины против коронавируса. Спасибо всем, кто присоединился к этим чрезвычайным усилиям", - говорится в сообщении в Twitter.

More than 10 million people in the UK have now received their second coronavirus vaccine dose.



Thank you to everyone involved in this extraordinary effort.



