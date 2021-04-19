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В Британии более 10 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса

Понедельник, 19 апреля 2021, 17:45

Вторую дозу вакцины от коронавируса в Великобритании получили более 10 млн жителей страны.

Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра, сообщает "Европейская правда".

"Более 10 млн человек в Великобритании получили вторую дозу вакцины против коронавируса. Спасибо всем, кто присоединился к этим чрезвычайным усилиям", - говорится в сообщении в Twitter.

С 12 апреля в Англии открылись все магазины, парикмахерские, тренажерные залы и рестораны.

Следующий этап планируется с 17 мая - рестораны и пабы смогут снова принимать гостей внутри, а большинство ограничений на собрание на улице отменят.

По оптимистическим прогнозам, все ограничения на социальные контакты отменят после 21 июня.

Напомним, в США прививки от коронавируса по крайней мере одной дозой вакцины получила уже половина взрослого населения.

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Вакцины Великобритания
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