В Британии более 10 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса
Вторую дозу вакцины от коронавируса в Великобритании получили более 10 млн жителей страны.
Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра, сообщает "Европейская правда".
"Более 10 млн человек в Великобритании получили вторую дозу вакцины против коронавируса. Спасибо всем, кто присоединился к этим чрезвычайным усилиям", - говорится в сообщении в Twitter.
More than 10 million people in the UK have now received their second coronavirus vaccine dose.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 19, 2021
Thank you to everyone involved in this extraordinary effort.
Please book your vaccine appointment if you are eligible.
➡️https://t.co/CBmlp8USKS pic.twitter.com/MtwpyFMFcA
С 12 апреля в Англии открылись все магазины, парикмахерские, тренажерные залы и рестораны.
Следующий этап планируется с 17 мая - рестораны и пабы смогут снова принимать гостей внутри, а большинство ограничений на собрание на улице отменят.
По оптимистическим прогнозам, все ограничения на социальные контакты отменят после 21 июня.
Напомним, в США прививки от коронавируса по крайней мере одной дозой вакцины получила уже половина взрослого населения.