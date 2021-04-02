Країни ЄС поділяться "вакцинами солідарності" з державами, які цього потребують

Більшість країн-членів Євросоюзу погодилися розділити частину своїх майбутніх поставок вакцин з п'ятьма країнами ЄС, які, за їхніми словами, потребують їх найбільше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дози вакцини в ЄС зазвичай розподіляються між 27 країнами блоку залежно від чисельності населення.

Після кількох днів переговорів посли ЄС в четвер погодилися змінити цю систему для 10 мільйонів доз BioNTech/Pfizer, які повинні бути доставлені в другому кварталі, щоб більш нужденні країни отримали більше.

З цих 10 мільйонів доз 2,85 мільйона так званих "вакцин солідарності" будуть розподілені між п'ятьма країнами, згідно із заявою Португалії, яка головує на зустрічах послів ЄС.

Ці країни - Болгарія, Хорватія, Естонія, Латвія і Словаччина. Вони також отримають свою пропорційну частку від загальних 10 мільйонів доз.

"До кінця червня цього року ми забезпечимо Хорватії ще 747 000 доз Pfizer-BioNTech", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас високо оцінила "солідарність і співробітництво ЄС" і заявила, що країна отримає 62 000 додаткових доз.

Три держави - Австрія, Чехія і Словенія - залишили свою частку поставок без змін.

У заяві Австрії говориться, що вона відхилила цю пропозицію з солідарності з Чеською Республікою, якій, за її словами, необхідно більше доз, щоб впоратися з високим рівнем інфекцій і смертей.

Країни, які погодилися перерозподілити свої вакцини, - це Бельгія, Кіпр, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія і Швеція.

ЄС очікує значного збільшення поставок у другому кварталі, якого, за його словами, буде досить для вакцинації не менше 70% дорослого населення до липня і прискорення поки що повільної кампанії вакцинації.