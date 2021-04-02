Прем'єри Угорщини та Польщі та лідер італійської "Ліги" домовилися про новий альянс

Прем'єр-міністри Угорщини та Польщі, а також італійський популіст Маттео Сальвіні пообіцяли створити новий правій політичний альянс.

Про це вони заявили після зустрічі в Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Після зустрічі угорський прем'єр Віктор Орбан привітав "перший крок довгого шляху разом", говорячи про необхідність "європейського відродження".

"Ми домовилися продовжити роботу, зустрінемося в травні в Римі або в Варшаві, дата буде залежати від пандемії", - заявив він на спільній пресконференції.

Зі свого боку, Сальвіні, лідер ультраправої партії "Ліга", говорив про "шлях, який починається сьогодні, і який буде тривати в декілька етапів в різних європейських столицях, розширюючи групу".

"Ми представляємо себе історичним і основоположним ядром цього альянсу, який обіцяє надію після найбільш похмурого періоду з часів Другої світової війни", - додав Сальвіні.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що план полягає в тому, щоб представити "широкий спектр думок і людей". Він виступив за "європейську інтеграцію...яка поважає національний суверенітет, сім'ю, християнство" і захист "традиційних" цінностей.

18 березня партія "Фідес" заявила про припинення членства у Європейській народній партії, яка є найбільшою політичною партією Європи.

Перед цим Орбан заявив про вихід своєї партії "Фідес" із фракції ЄНП у Європарламенті. Це сталося за лічені хвилини після того, як ЄНП підтримала зміни до своїх правил, які дозволили б їм вигнати "Фідес" зі своїх лав.

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