Премьеры Венгрии и Польши и лидер итальянской "Лиги" договорились о новом альянсе

Премьер-министры Венгрии и Польши, а также итальянский популист Сальвини пообещали создать новый правый политический альянс.

Об этом они заявили после встречи в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

После встречи венгерский премьер Виктор Орбан приветствовал "первый шаг долгого пути вместе", говоря о необходимости "европейского возрождения".

"Мы договорились продолжить работу, встретимся в мае в Риме или в Варшаве, дата будет зависеть от пандемии", - заявил он на совместной пресс-конференции.

Со своей стороны Маттео Сальвини, лидер ультраправой партии "Лига", говорил о "пути, который начинается сегодня, и который будет длиться несколько этапов в разных европейских столицах, расширяя группу".

"Мы представляем себя историческим и основополагающим ядром этого альянса, который обещает надежду после наиболее мрачного периода со времен Второй мировой войны", - добавил Сальвини.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что план состоит в том, чтобы представить "широкий спектр мнений и людей". Он выступил за "европейскую интеграцию... уважающую национальный суверенитет, семью, христианство" и защиту "традиционных" ценностей.

18 марта партия "Фидес" заявила о прекращении членства в Европейской народной партии, которая является крупнейшей политической партией Европы.

Перед этим Орбан заявил о выходе своей партии "Фидес" из фракции ЕНП в Европарламенте. Это произошло за считанные минуты после того, как ЕНП поддержала изменения в свои правила, которые позволили бы им выгнать "Фидес" из своих рядов.