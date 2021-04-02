У Туреччині новий максимум заражень за час епідемії - понад 40 тисяч

У Туреччині за минулу добу зареєстрували найвищий приріст хворих на коронавірус за час епідемії - понад 40 тисяч випадків.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про 40 806 нових хворих та 176 смертей.

Показники б’ють рекорди третій день поспіль. Ще на 29 березня кількість заражень вперше з осені перевищила 32 тисячі. У наступні два дні повідомили вже про понад 37 тисяч та понад 39 тисяч хворих.

Населення Туреччини - 83 млн осіб.

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа заявив, що близько 75% випадків зумовлені британським штамом коронавірусу.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про посилення заходів для боротьби з епідемією, включаючи повернення повних загальнодержавних локдаунів на вихідні для священного ісламського місяця Рамадан - з середини квітня до середини травня.

Комендантська година по всій країні з 21:00 до 5:00 залишається чинною.

Вакциновані в країні першою дозою вже 9,3 млн осіб, другою - близько 7 млн.