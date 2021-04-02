В Турции новый максимум заражений за время эпидемии - более 40 000

В Турции за минувшие сутки зарегистрировали самый высокий прирост больных коронавирусом за время эпидемии - более 40 000 случаев.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Министерство здравоохранения сообщило о 40 806 новых больных и 176 смертях.

Показатели бьют рекорды третий день подряд. Еще на 29 марта количество заражений впервые с осени превысило 32 000. В следующие два дня сообщили уже о более 37 000 и более 39 000 больных.

Население Турции - 83 млн человек.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что около 75% обусловлены британским штаммом коронавируса.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усилении мер по борьбе с эпидемией, включая возврат полных общегосударственных локдаунов на выходные для священного исламского месяца Рамадан - с середины апреля до середины мая.

Комендантский час по всей стране с 21:00 до 5:00 остается в силе.

Вакцинированы в стране первой дозой уже 9,3 млн человек, второй - около 7 млн.