Стефанішина: настав час НАТО почати підготовку до надання Україні ПДЧ

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що в ході цьогорічного саміту лідерів НАТО Альянсу слід почати підготовку до надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це Стефанішина сказала в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда".

"Цього року на саміті лідерів країн-членів визначатиметься десятирічна стратегія розвитку Альянсу. Думаю, настав час нарешті виконати умови декларації Бухарестського саміту і, як мінімум, дати інструкції відповідним міністрам почати підготовку до надання Україні ПДЧ. А Україна ще більше готова до отримання такого Плану, ніж це було 2008 року", - сказала Стефанішина.

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За її словами, за результатами нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Брюсселі стало відомо, що Україна точно буде на порядку денному саміту.

Водночас Стефанішина вважає, що поки "зарано говорити про конкретне рішення", адже його ухвалюють країни НАТО.

"Можу сказати кілька важливих елементів. Перше - Україна готова до ПДЧ. Друге - ми зараз працюємо зі всіма столицями, які підтримують і не підтримують цю ідею. Тому я вважаю, якщо якесь рішення має бути прийнято в ході цього саміту, враховуючи короткі терміни, так це завдання міністрам, як це передбачено декларацією Бухарестського саміту, розпочати роботу над ПДЧ", - зауважила віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський в лютому заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у лютому відповів президенту Зеленському на його "дуже просте питання", чому Україна ще не в НАТО.