Австрія подарує Чехії 30 тисяч доз вакцин на знак солідарності

Австрія надасть сусідній Чехії 30 тисяч доз вакцин проти коронавірусу на знак солідарності.

Про це заявив австрійський канцлер Себастіан Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Ми підтримаємо Чехію на двосторонній основі і ми чули від деяких інших європейських країн, що вони збираються зробити те саме", - сказав Курц.

Нещодавно австрійський канцлер скаржився представникам інших країн, зокрема прем'єр-міністру Чехії Андрею Бабішу, на нерівномірний розподіл вакцин серед 27 держав-членів. Тиждень тому саміт ЄС доручив послам ЄС домовитись про розподіл додаткових 10 мільйонів доз вакцин від Pfizer, щоб прогалини в окремих країнах могли бути заповнені.

Спочатку португальське головування в ЄС пропонувало три мільйони цих доз зарезервувати для шести найбільш потребуючих країн, а саме Болгарії, Хорватії, Естонії, Латвії, Словаччини та Чехії. Решту сім мільйонів мали розподілити, як зазвичай, пропорційно до населення, серед усіх 27 членів ЄС.

Однак Празі, Відню та Любляні це не сподобалось, і тому вони відмовились приєднуватися до запланованого механізму допомоги найбільш потребуючим країнам. Таким чином, Чехія не потрапила до групи країн, які отримають додаткові дози.

Курц виступив проти підходу ЄС, згідно з яким виникла незрозуміла відсутність солідарності з Чехією, яка щодня стикається з безпрецедентною кількістю заражених та померлих.

Бабіш також назвав незрозумілим оголошений компроміс, згідно з яким остаточне рішення було створене під впливом великих держав і не є солідарним чи збалансованим.

Результат переговорів деякі оглядачі кваліфікували як провал Бабіша, наприклад, за даними видання Politico, Чеська Республіка втратила близько 140 000 доз. Чеська опозиція назвала дії Бабіша провалом і поразкою.

Наразі не зрозуміло, чому Прага відмовилася приєднатися до португальської пропозиції, пише Politico. Очевидно, вона помилково приєдналася до тактики Курца, який постійно стверджує, що вакцини несправедливо розподіляються в ЄС, зазначає видання.