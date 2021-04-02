Австрия подарит Чехии 30 000 доз вакцин в знак солидарности

Австрия предоставит соседней Чехии 30 000 доз вакцин против коронавируса в знак солидарности.

Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Мы поддержим Чехию на двусторонней основе и мы слышали от других европейских стран, что они собираются сделать то же самое", - сказал Курц.

Недавно австрийский канцлер жаловался представителям других стран, в частности премьер-министру Чехии Андрею Бабишу, на неравномерное распределение вакцин среди 27 стран-членов. Неделю назад саммит Евросоюза поручил послам ЕС договориться о распределении дополнительных 10 млн доз вакцин от Pfizer, чтобы пробелы в отдельных странах могли быть заполнены.

Сначала португальское председательство в ЕС предлагало три миллиона этих доз зарезервировать для шести наиболее нуждающихся стран, а именно Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Словакии и Чехии. Остальные семь миллионов должны были распределить, как обычно, пропорционально населению, среди всех 27 членов ЕС.

Однако Праге, Вене и Любляне это не понравилось, и поэтому они отказались присоединяться к запланированному механизму помощи наиболее нуждающимся странам. Таким образом, Чехия не попала в группу стран, которые получат дополнительные дозы.

Курц выступил против подхода ЕС, согласно которому возникло непонятное отсутствие солидарности с Чехией, которая ежедневно сталкивается с беспрецедентным количеством зараженных и умерших.

Бабиш также назвал непонятным объявленный компромисс, согласно которому окончательное решение было создано под влиянием крупных государств и не является солидарным или сбалансированным.

Результат переговоров некоторые обозреватели квалифицировали как провал Бабиша, например, по данным издания Politico, Чехия потеряла около 140 000 доз. Чешская оппозиция назвала действия Бабиша провалом и поражением.

Сейчас неясно, почему Прага отказалась согласиться на португальское предложение, пишет Politico. Очевидно, она ошибочно присоединилась к тактике Курца, который постоянно утверждает, что вакцины несправедливо распределяются в ЕС, отмечает издание.