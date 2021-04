У ЄС застерегли Додона щодо тиску на КС Молдови і європейських дипломатів

У Європейській комісії зазначили, що рішення Конституційного суду Молдови про наявність підстав для розпуску парламенту є шляхом до виходу з інституційної кризи, та наголосили, що тиск на суддів з приводу такого рішення неприпустимий.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано.

"Рішення суду КС, ухвалене минулого тижня, відкрило чіткий шлях для виходу із тривалої інституційної кризи. ЄС очікує, що всі політичні гравці будуть поважати його. Атаки на КС і європейських дипломатів є неприйнятними і відволікають увагу від необхідності реальних реформ", - заявив Петер Стано.

Moldova: Last week’s decision of the Constitutional Court paved a clear way out of the protracted institutional crisis. EU expects all political actors to respect it. Attacks against the Court & 🇪🇺 diplomats are unacceptable & a distraction from the need for real reforms.