У ЄС застерегли Додона щодо тиску на КС Молдови і європейських дипломатів

У Європейській комісії зазначили, що рішення Конституційного суду Молдови про наявність підстав для розпуску парламенту є шляхом до виходу з інституційної кризи, та наголосили, що тиск на суддів з приводу такого рішення неприпустимий.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано.

"Рішення суду КС, ухвалене минулого тижня, відкрило чіткий шлях для виходу із тривалої інституційної кризи. ЄС очікує, що всі політичні гравці будуть поважати його. Атаки на КС і європейських дипломатів є неприйнятними і відволікають увагу від необхідності реальних реформ", - заявив Петер Стано.

Moldova: Last week’s decision of the Constitutional Court paved a clear way out of the protracted institutional crisis. EU expects all political actors to respect it. Attacks against the Court & 🇪🇺 diplomats are unacceptable & a distraction from the need for real reforms. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 19, 2021

Нагадаємо, Конституційний суд підтримав Маю Санду щодо розпуску парламенту і постановив, що законодавчий орган дійсно потрібно розпустити як такий, що не може сформувати уряд. Рішення КС оскаржити неможливо.

Мая Санду добивається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як експрезидент Ігор Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

"Партія соціалістів" Додона заявила, що подаватиме у парламент проєкт постанови, в якій хочуть констатувати узурпацію влади трьома суддями КС, а також постановити, що ці судді порушили присягу перед парламентом та мають піти у відставку.

За кілька днів "соціалісти" виступили з вимогою відставки Маї Санду і проведення дострокових виборів глави держави.

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