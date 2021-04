В ЕС предупредили Додона по поводу давления на КС Молдовы и европейских дипломатов

В Европейской комиссии отметили, что решение Конституционного суда Молдовы о наличии оснований для роспуска парламента является путем к выходу из институционального кризиса и что давление на судей по поводу такого решения недопустимо.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"Решение суда КС, принятое на прошлой неделе, открыло четкий путь для выхода из кризиса. ЕС ожидает, что все политические игроки будут уважать его. Атаки на КС и европейских дипломатов неприемлемы и отвлекают внимание от необходимости реальных реформ", - заявил Стано.

Moldova: Last week’s decision of the Constitutional Court paved a clear way out of the protracted institutional crisis. EU expects all political actors to respect it. Attacks against the Court & 🇪🇺 diplomats are unacceptable & a distraction from the need for real reforms.