В ЕС предупредили Додона по поводу давления на КС Молдовы и европейских дипломатов

В Европейской комиссии отметили, что решение Конституционного суда Молдовы о наличии оснований для роспуска парламента является путем к выходу из институционального кризиса и что давление на судей по поводу такого решения недопустимо.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"Решение суда КС, принятое на прошлой неделе, открыло четкий путь для выхода из кризиса. ЕС ожидает, что все политические игроки будут уважать его. Атаки на КС и европейских дипломатов неприемлемы и отвлекают внимание от необходимости реальных реформ", - заявил Стано.

Moldova: Last week’s decision of the Constitutional Court paved a clear way out of the protracted institutional crisis. EU expects all political actors to respect it. Attacks against the Court & 🇪🇺 diplomats are unacceptable & a distraction from the need for real reforms. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 19, 2021

Напомним, Конституционный суд поддержал президента Майю Санду в вопросе роспуска парламента и постановил, что законодательный орган действительно нужно распустить как тот, что не может сформировать правительство. Решение КС обжалованию не подлежит.

Санду добивается роспуска парламента уже несколько месяцев, тогда как Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

ПСРМ заявила, что будет подавать в парламент проект постановления, в котором хотят констатировать узурпацию власти тремя судьями КС, а также вынести, что эти судьи нарушили присягу перед парламентом и должны уйти в отставку.

Через несколько дней "социалисты" выступили с требованием отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

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