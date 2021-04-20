12 країн ЄС вакцинують 70% дорослого населення до середини літа – єврокомісар

12 із 27 країн-членів Європейського Союзу заявили, що вони впевнені у своїй спроможності вакцинувати 70% дорослого населення до середини липня.

Про це заявив у вівторок єврокомісар Тьєррі Бретон, який відповідає в Єврокомісії за процес вакцинації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Європейська комісія встановила завданням зробити щеплення 70% дорослого населення ЄС до кінця цього літа, покладаючись на значне збільшення поставок вакцин, щоб пришвидшити процес.

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"Ми впевнені, що зможемо доставити достатньо доз, але також правда в тому, що від держав-членів залежить чи вони готові до цього", - заявив Бретон комітету парламенту Ірландії.

"Сьогодні я можу сказати вам, що, як я розумію, у нас є принаймні 12 держав-членів, які кажуть, вони цілком впораються з цим показником у 70%. Ця кількість щодня збільшується", - сказав єврокомісар, не уточнивши, про які країни йдеться.

Минулого тижня стало відомо, що країни ЄС у цьому кварталі отримають на 50 мільйонів доз вакцин Pfizer/BioNTech більше. Це додало керівництву країн впевненості у тому, що вони досягнуть поставлених цілей вчасно, сказав Бретон.

Він також висловив упевненість, що AstraZeneca зможе поставити у другому кварталі 70 млн доз вакцин.

Нагадаємо, у вівторок Австрія заявила, що планує до серпня направити 651 тисячу доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer в шість країн Західних Балкан в рамках програми Європейського Союзу з надання допомоги сусіднім країнам та Африці.