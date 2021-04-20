12 стран ЕС вакцинируют 70% взрослого населения к середине лета - еврокомиссар

12 из 27 стран-членов Европейского Союза заявили, что они уверены в своей способности вакцинировать 70% взрослого населения до середины июля.

Об этом заявил во вторник еврокомиссар Тьерри Бретон, который отвечает в Еврокомиссии за процесс вакцинации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия поставила задачу сделать прививки 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета, полагаясь на значительное увеличение поставок вакцин, чтобы ускорить процесс.

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"Мы уверены, что сможем доставить достаточно доз, но также правда в том, что от государств-членов зависит, они готовы к этому", - заявил Бретон комитета парламента Ирландии.

"Сегодня я могу сказать вам, что, как я понимаю, у нас есть по крайней мере 12 государств-членов, говорят, они вполне справятся с этим показателем в 70%. Это количество ежедневно увеличивается", - сказал еврокомиссар, не уточнив, о которых странах идет речь.

На прошлой неделе стало известно, что страны ЕС в этом квартале получат на 50 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech больше. Это придало руководству стран уверенности в том, что они достигнут поставленных целей вовремя, сказал Бретон.

Он также выразил уверенность, что AstraZeneca сможет поставить во втором квартале 70 млн доз вакцин.

Напомним, во вторник Австрия заявила, что планирует до августа направить 651 000 доз вакцины от коронавируса BioNTech / Pfizer в шесть стран Западных Балкан в рамках программы Европейского Союза по оказанию помощи соседним странам и Африке.