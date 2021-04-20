Західні Балкани отримають від ЄС 651 тисячу доз вакцини BioNTech/Pfizer

У вівторок Австрія заявила, що планує до серпня направити 651 тисячу доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer в шість країн Західних Балкан в рамках програми Європейського Союзу з надання допомоги сусіднім країнам та Африці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Європейська комісія виклала свої плани щодо механізму поділу вакцин у січні. Австрія заявила, що стане координатором цього механізму для Західних Балкан, і що за цим першим розподілом доз можуть бути й інші.

Читайте також Боснія першою на Балканах отримала вакцину Pfizer-BioNTech через платформу COVAX

У Сербії один із найвищих показників вакцинації в Європі, але в інших балканських країнах ситуація значно гірша. У Боснії нестача вакцин призвела до вуличних протестів.

"Цією ініціативою ми показуємо, що не залишаємо регіон позаду", - заявив на пресконференції міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.

Міністерство закордонних справ повідомило, що Австрія домовилася про угоди між BioNTech і Pfizer та країнами-одержувачами. Вона надасть проміжне фінансування в розмірі 11 мільйонів євро, а самі дози вакцини будуть оплачуватися з фондів допомоги ЄС для країн-кандидатів і потенційних країн-кандидатів.

"Ці дози не з національної квоти. Це дози вакцини, які ЄС гарантував від самого початку з метою передачі їх партнерам", - розповів Шалленберг.

За його словами, вакцини почнуть надавати на початку травня залежно від того, які країни їх найбільше потребують. Боснія отримає найбільшу частку - до 214 тисяч доз, за ​​нею йдуть Албанія з 145 тисячами і Північна Македонія з 119 тисячами доз. На останньому місці Сербія з 36 тисячами доз вакцини.