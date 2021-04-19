ЄС придбає додаткові 100 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer
Євросоюз придбає додаткових 100 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer проти COVID-19.
Про це йдеться у заяві компаній в понеділок, повідомляє "Європейська правда",
В результаті загальна кількість доз, які повинні бути доставлені 27 членам ЄС, досягне 600 мільйонів у 2021 році, сказано в заяві компаній.
"Ми як і раніше прагнемо просуватися якомога швидше і безпечніше, щоб доставити цю вакцину більшій кількості людей в Європі, оскільки смертельний вірус продовжує сіяти хаос по всьому континенту", - сказав Альберт Бурла, голова і головний виконавчий директор Pfizer.
"На сьогодні ми виконали всі наші зобов'язання щодо постачання перед ЄС і плануємо поставити 250 мільйонів доз до Європейського Союзу в другому кварталі, що в чотири рази більше від узгодженої кількості в першому кварталі", - додав він.
Нагадаємо, за даними ЗМІ Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 у наступному році з такими компаніями, як AstraZeneca та Johnson & Johnson. Європейська влада критикувала компанію AstraZeneca за недотримання обіцяних обсягів поставок.