МЗС Чехії викликало посла РФ і просить ЄС і НАТО про солідарність

Віцепрем'єр та виконувач обов'язків міністра закордонних справ Ян Гамачек викликав посла Росії в Чехії Александра Змеєвського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Він хоче опротестувати дії Росії після того, як Чехія вислала 18 співробітників російського посольства через можливу участь російських агентів у вибуху складів боєприпасів у Врбетицях у 2014 році.

В якості дзеркального кроку Росія вислала 20 співробітників чеського посольства в Москві, що, за словами Гамачека, паралізувало його роботу. Гамачек також заявив, що Змеєвський в середу першим ознайомиться з можливою подальшою реакцією Чехії.

Також за словами міністра, посли Чехії в державах-членах Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору мають звернутися до урядів і просити союзників про солідарність та колективні дії. Серед іншого Чехія закликає країни розглянути питання про виклик російських послів та закликає до колективних дій, спрямованих на солідарне вислання визначених відповідних російських шпигунів із країн-членів ЄС та НАТО.

За словами Гамачека, посольство Чехії в Москві перебуває в стані, за якого воно може функціонувати лише з великими труднощами, саме тому Чехія також просить підтримки у союзників щодо забезпечення його роботи.

Посли в країнах-членах ЄС та НАТО повинні просити союзників продовжувати проявляти солідарність та працювати над спільною заявою ЄС та НАТО. Чехія також закликає країни протестувати "проти руйнівних дій російських спецслужб проти інтересів та безпеки країн-членів ЄС та НАТО".

"Ми будемо закликати НАТО та ЄС мобілізувати стратегічну комунікацію, яка базується на досвіді країн, які висилали російських агентів та зіткнулися або стикаються з російською дезінформацією в цьому контексті", - також зазначив Гамачек.

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