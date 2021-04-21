В уряді Франції визначилися з датами послаблення карантину - ЗМІ

В уряді Франції планують скасувати обмеження на пересування з початку травня, а з середини травня - дозволити ресторанам приймати відвідувачів на відкритих майданчиках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють AFP і BFMTV, цитуючи анонімні джерела в уряді.

Очікується, що з 2 травня буде скасована заборона без поважної причини виходити далі ніж за 10 км від своєї домівки, а також - скорочено час комендантської години.

Після цього з середини місяця, орієнтовно 17 травня, ресторанам дозволять вперше з листопада знову приймати відвідувачів на відкритих терасах. Тоді ж мають відкрити - з певними обмеженнями - другорядні магазини та деякі культурні установи.

Інформація від співрозмовників журналістів підтверджує, що Еммануель Макрон хоче залишити без змін орієнтовний графік виходу з локдауну, про який казав ще в кінці березня, запроваджуючи обмеження.

Нагадаємо, Франція оголосила третій локдаун 31 березня. Відтоді заходи, які діяли у 19 регіонах з найгіршою ситуацією ще з початку весни, поширилися на всю територію країни.

Обмеження передбачають закриття шкіл, несуттєвих підприємств, обмеження на прогулянки - в межах 10 км від домівки, заборону на поїздки в інші частини країни без поважних причин і комендантську годину з 19:00.