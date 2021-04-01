Франція оголосила третій локдаун

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про посилення обмежень для протидії пандемії коронавірусу на всій території країни.

Про це він сказав у спеціальному телезверненні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Макрон охарактеризував ситуацію в країні як "делікатну" і сказав, що квітень стане вирішальним. "Ми втратимо контроль, якщо не рухатимемося зараз", - сказав він.

По всій країні з 5 квітня на три тижні закриваються школи. Планується проведення одного тижня загальнонаціонального віддаленого шкільного навчання, за яким будуть два тижні весняних канікул.

Макрон сказав, що, хоча школи закриватимуться з наступного тижня, класи залишатимуться відкритими для дітей працівників ключових сфер.

Заходи, введені в 19 регіонах на початку цього місяця, - включаючи закриття несуттєвих підприємств, фізичні вправи в межах 10 км від будинку особи, і заборону на поїздки в інші частини країни без поважних причин - будуть розширені на загальнодержавному рівні.

"Кожен повинен обмежити свої контакти з іншими людьми", - сказав він, додавши, що людям дадуть великодні вихідні, щоб потрапити туди, де вони хочуть провести карантин.

Комендантська година з 19:00 залишатиметься чинною, і людей знову просять працювати вдома.

Президент сказав, що "кінець тунелю" видно, якщо люди поважатимуть нові заходи.

Парламент обговорить заходи, оголошені Макроном, перед тим, як проголосувати за них у четвер.

Нагадаємо, у столичному регіоні Франції виявили штам коронавірусу з новими змінами, які можуть зробити його більш заразним і зменшити чутливість до вакцин.