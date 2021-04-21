В правительстве Франции определились с датами ослабления карантина - СМИ

В правительстве Франции планируют отменить ограничения на передвижение с начала мая, а с середины мая - позволить ресторанам принимать посетителей на открытых площадках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают AFP и BFMTV, цитируя анонимные источники в правительстве.

Ожидается, что со 2 мая будет отменен запрет без уважительной причины выходить далее чем в 10 км от своего дома, а также сокращено время комендантского часа.

После этого с середины месяца, ориентировочно 17 мая, ресторанам позволят впервые с ноября снова принимать посетителей на открытых террасах. Тогда же должны открыть - с определенными ограничениями - второстепенные магазины и некоторые культурные учреждения.

Информация от собеседников журналистов подтверждает, что Эммануэль Макрон хочет оставить без изменений ориентировочный график выхода из локдауна, о котором говорил еще в конце марта, вводя ограничения.

Напомним, Франция объявила третий локдаун 31 марта. С тех пор меры, которые действовали в 19 регионах с наихудшей ситуацией еще с начала весны, распространились на всю территорию страны.

Ограничения предусматривают закрытие школ, несущественных предприятий, ограничения на прогулки - в пределах 10 км от дома, запрет на поездки в другие части страны без уважительных причин и комендантский час с 19:00.