Компанія Johnson & Johnson після рішення регулятора відновить поставки вакцини до Європи

Компанія Johnson & Johnson відновлює поставки своєї вакцини від коронавірусу до Європи після рішення регулятора ЄС, що її переваги більші, ніж потенційні ризики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поставки буде відновлено до ЄС, Норвегії та Ісландії.

Перед цим компанія призупиняла нові поставки через рішення регулятора США призупинити використання вакцини на час розслідування рідкісних випадків тромбозу у щеплених людей. Всього зафіксували вісім таких випадків - на понад 7 мільйонів щеплень цією вакциною у США. Дослідити дані мав і європейський регулятор - Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА).

20 квітня ЕМА оголосило, що виявило можливий зв'язок між щепленням вакциною Johnson & Johnson (Janssen) і утворенням надзвичайно рідкісних тромбів, але переваги вакцини переважують ризики від її використання.

Компанія повідомила, що включить до опису препарату попередження про цей рідкісний побічний ефект та рекомендації, як вчасно розпізнати його.

"Це надзвичайно рідкісні випадки. Ми сподіваємося, що якщо поінформуємо людей і надамо чіткі рекомендації щодо діагностики й терапії - довіру до вакцини можна відновити", - прокоментував головний науковий керівник J&J.

Деякі країни у ЄС, як Чехія та Нідерланди, у середу почали перші щеплення вакциною.

У США рекомендація регулятора очікується у п’ятницю.

Перевагою вакцини Janssen є те, що для захисту достатньо однієї дози і вона не потребує екстремально низьких температур для зберігання.

Нагадаємо, раніше через аналогічний рідкісний побічний ефект деякі країни обмежили використання вакцини AstraZeneca, рекомендувавши її для людей віком від 55-60 років. Деякі при цьому рекомендували молодшим пацієнтам, які отримали першу дозу AstraZeneca, зробити друге щеплення іншим препаратом.

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