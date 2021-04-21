Компания Johnson & Johnson после решения регулятора возобновит поставки вакцины в Европу

Компания Johnson & Johnson возобновляет поставки своей вакцины от коронавируса в Европу после решения регулятора ЕС, что ее преимущества больше, чем потенциальные риски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Поставки будут возобновлены в ЕС, Норвегию и Исландию.

Перед этим компания приостанавливала новые поставки из-за решения регулятора США приостановить использование вакцины на время расследования редких случаев тромбоза у привитых людей. Всего зафиксировали восемь таких случаев - на более чем 7 миллионов прививок этой вакциной в США. Исследовал данные и европейский регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

20 апреля ЕМА объявило, что обнаружило возможную связь между прививкой вакциной Johnson & Johnson (Janssen) и образованием чрезвычайно редких тромбов, но преимущества вакцины перевешивают риски от ее использования.

Компания сообщила, что включит в описание препарата предупреждения об этом редком побочном эффекте и рекомендации, как вовремя распознать его.

"Это очень редкие случаи. Мы надеемся, что если проинформируем людей и предоставим четкие рекомендации по диагностике и терапии - доверие к вакцине можно восстановить", - прокомментировал главный научный руководитель J&J.

Некоторые страны в ЕС, как Чехия и Нидерланды, в среду начали первые прививки вакциной.

В США рекомендация регулятора по итогам расследования ожидается в пятницу.

Преимуществом вакцины Janssen является то, что для защиты достаточно одной дозы и она не нуждается в экстремально низких температурах для хранения.

Напомним, ранее из-за аналогичного редкого побочного эффекта некоторые страны ограничили использование вакцины AstraZeneca, рекомендовав ее для людей в возрасте от 55-60 лет. Некоторые при этом рекомендовали молодым пациентам, которые получили первую дозу AstraZeneca, сделать вторую прививку другим препаратом.

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