У Франції AstraZeneca замінять іншою вакциною для повторного щеплення осіб до 55 років

У Франції особи, молодші від 55 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, отримають другу дозу іншого препарату - Pfizer або Moderna.

Про це повідомила Вища рада з охорони здоров'я (HAS) Франції 9 квітня, пише "Європейська правда" з посиланням на RFI.

На думку французьких фахівців, комбінувати різні вакцини не тільки не небезпечно, але і більш ефективно.

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"Це дає більшу імунну реакцію, ніж при використанні однієї і тієї ж вакцини двічі", - заявила Рада.

За оцінкою HAS, мова йде про 533 тисячі пацієнтів, велика частина яких - медичні співробітники.

Рішення було прийнято в зв'язку з дискусією, що виникла навколо AstraZeneca в Європі через випадки розвитку тромбозу у вакцинованих. В середині березня Еммануель Макрон оголосив про тимчасове припинення використання англо-шведського препарату у Франції, так само вчинили й інші країни ЄС, включаючи Німеччину та Італію.

18 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) назвало вакцину AstraZeneca "безпечною і ефективною", і 19 березня у Франції відновили її використання, але тільки для тих, хто старший від 55 років.

За даними ЗМІ, вже дві сім'ї померлих від наслідків тромбозу після вакцинації подали скарги в правоохоронні органи.

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