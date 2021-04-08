Тільки з 60 років: Іспанія обмежила застосування вакцини AstraZeneca
Іспанія даватиме вакцину проти коронавірусу AstraZeneca лише людям старше 60 років після того, як європейські та британські регулятори виявили потенційний зв’язок між уколом та рідкісними тромбами у мозку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Стратегія вакцинації змінюється, і з завтрашнього дня вакцинованими AstraZeneca будуть лише люди старше 60 років", - заявила міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас.
За її словами, в четвер буде прийнято рішення про введення другої дози вакцини людям, які вже отримали першу.
Раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що йому відомо про 169 випадків рідкісного розладу згортання крові на 34 мільйони доз. Найчастіше розлади спостерігалися у жінок до 60 років та протягом двох тижнів після ін’єкції.
Марія Хесус Ламас, директор Іспанського регуляторного органу, заявила, що ця кількість була вищою, ніж очікувалося, хоча і дуже невеликою: "Незважаючи на рідкість цих побічних ефектів, зміна технічного керівництва є важливою", - сказала Ламас.
Рішення Іспанії слідує за аналогічним рішенням Італії, яка рекомендувала щеплення лише тим, кому за 60, а Британія заявила, що люди до 30 років повинні отримати альтернативу.