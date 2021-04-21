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У паризькому Діснейленді відкрили центр вакцинації від коронавірусу

Середа, 21 квітня 2021, 15:23

У паризькому Діснейленді, який зазвичай є найбільш відвідуваним туристичним місцем Європи, з суботи буде проходити масова вакцинація проти Covid-19

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Парк розваг на схід від французької столиці закритий з 30 жовтня, коли другорядні підприємства були закриті через сплеск інфекцій.

Спочатку планувалося відкрити його для відвідувачів 2 квітня, але погіршення ситуації змусило відкласти це рішення.

Місце вакцинації буде розташовано за межами парку розваг в клубі Newport Bay Club, конференц-центрі поруч з готельним комплексом.

Він буде перебувати у віданні місцевої влади та регіональної служби охорони здоров'я і буде відкритий тільки у вихідні, в той час, як інші пункти вакцинації у Франції часто закриті в неділю.

Мета центру - робити ін'єкції не менше 1000 особам в день, оскільки Франція прагне до середини травня надати хоча б одну дозу для 20 мільйонів осіб.

Станом на вівторок одну дозу вакцини отримали 12,8 мільйона осіб, або 19% населення країни.

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Франція Вакцини
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