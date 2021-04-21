В парижском Диснейленде открыли центр вакцинации от коронавируса

В парижском Диснейленде, который обычно является наиболее посещаемым туристическим местом Европы, с субботы будет проходить массовая вакцинация против COVID-19

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Парк развлечений восточнее французской столицы закрыт с 30 октября, когда второстепенные предприятия были закрыты из-за всплеска инфекции.

Изначально планировалось открыть его для посетителей 2 апреля, но ухудшение ситуации заставило отложить это решение.

Место вакцинации будет расположено за пределами парка развлечений - в клубе Newport Bay Club, конференц-центре рядом с гостиничным комплексом.

Он будет находиться в ведении местных властей и региональной службы здравоохранения и будет открыт только в выходные, в то время как другие пункты вакцинации во Франции часто закрыты в воскресенье.

Цель центра - делать инъекции не менее 1000 лицам в день, поскольку Франция стремится к середине мая предоставить хотя бы одну дозу для 20 млн человек.

По состоянию на вторник одну дозу вакцины получили 12,8 миллиона человек, или 19% населения страны.