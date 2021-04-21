Поліція Чехії підтвердила затримання 5 осіб, які могли воювати проти України на Донбасі

Поліція Чехії підтвердила інформацію про затримання п'ятьох осіб, яких підозрюють в тому, що вони воювали на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті поліції.

"Національний центр по боротьбі з організованою злочинністю кримінальної поліції та слідчої служби (NCOZ) з сьогоднішнього ранку веде кримінальне провадження по всій Чеській Республіці у зв'язку з причетністю громадян Чехії до збройного конфлікту на сході України на стороні так званої Донецької народної республіки", - йдеться у повідомленні.

Також підтверджується інформація про затримання 5 осіб. Кримінальне провадження ведеться за підозрою у скоєнні таких злочинів, як теракт, фінансування тероризму та підтримка та сприяння тероризму.

"На цей час слідчі карного розшуку NCOZ допитують підозрюваних та свідків. Кримінальне провадження контролюється Вищою прокуратурою в Празі. NCOZ зазначає, що вищезазначені кримінальні провадження не пов'язані зі справою про вибухи на складах боєприпасів у Врбетицях", - йдеться у заяві.

Про затримання підозрюваних у середу повідомили чеські ЗМІ. За їх інформацією, затриманими керували співробітники ГРУ, які працювали в російському посольстві у Празі та днями були вислані з Чехії.

Як відомо, у Чехії кілька осіб постали перед судом з моменту початку конфлікту на Донбасі за участь у боях на стороні проросійських бойовиків.