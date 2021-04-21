В Чехии подтвердили задержание 5 человек, которые могли воевать против Украины на Донбассе

Полиция Чехии подтвердила информацию о задержании пятерых человек, подозреваемых в том, что они воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте полиции.

"Национальный центр по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции и следственная служба (NCOZ) с сегодняшнего утра ведет уголовное производство по всей Чешской Республике в связи с причастностью граждан Чехии к вооруженному конфликту на востоке Украины на стороне так называемой Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Также подтверждается информация о задержании 5 человек. Уголовное производство ведется по подозрению в совершении таких преступлений, как теракт, финансирование терроризма и поддержка и содействие терроризму.

"В настоящее время следователи уголовного розыска NCOZ допрашивают подозреваемых и свидетелей. Уголовное производство контролируется Высшей прокуратурой в Праге. NCOZ отмечает, что вышеупомянутые уголовные производства не связаны с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетицах", - говорится в заявлении.

О задержании пятерых подозреваемых в среду утром сообщили чешские СМИ. По словам одного из подозреваемых, задержанными управляли сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве в Праге и на днях высланные из Чехии