Байден закликав до взаємного визнання між Сербією та Косово

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Сербію і Косово до нормалізації відносин і взаємного визнання.

Про це йдеться в його листі новій президентці Косово Вьоса Османі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати зусилля щодо забезпечення тривалого миру за допомогою продуктивного діалогу між Косово і Сербією і, в підсумку, всеосяжної угоди про нормалізацію, яка, як ми вважаємо, має бути зосереджена на взаємному визнанні", - заявив Байден.

За його словами, нормалізація відносин з Сербією необхідна Косову для реалізації свого потенціалу і повної інтеграції в євроатлантичні інститути.

Президент США сказав, що з нетерпінням чекає можливості працювати з Османі "над загальними пріоритетами для Косова, включаючи зміцнення верховенства закону; боротьбу з корупцією; захист прав етнічних і релігійних меншин; відновлення після пандемії COVID-19; сприяння економічному розвитку; і безпеку сталого енергетичного майбутнього".

Байден вже писав Османі в лютому, в 13-ту річницю проголошення незалежності Косово, і президенту Сербії Александру Вучичу, щоб привітати його з Днем державності.

В обох листах він закликав до досягнення всеосяжної угоди, яка повинна привести до взаємного визнання.

Нагадаємо, парламент Косова після виборів у лютому призначив новим президентом країни 38-річну Вйосу Османі, яка навчалася в США, професора права та кандидатку від правлячої партії "Ветевендосьє".