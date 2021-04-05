Парламент обрав Вьосу Османі президенткою Косова

Парламент Косова після виборів у лютому призначив новим президентом країни 38-річну жінку, яка навчалася в США, професора права та кандидатку від правлячої партії "Ветевендосьє".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вьоса Османі обійняла посаду виконуючого обов'язки президента Косова в листопаді минулого року, коли її попередник Хашим Тачі подав у відставку напередодні майбутнього судового розгляду у Гаазі.

Мандат Османі закінчився, коли новий уряд прем'єр-міністра Альбіна Курті, керівника "Ветевендосьє", набув повноважень після виборів 14 лютого.

У неділю 120-місний парламент проголосував за призначення президента Османі 71 голосом.

Опозиційні партії та представники громадянського суспільства розкритикували її призначення, заявивши, що мати президента, прем'єр-міністра та спікера парламенту від однієї партії не вітається в країні з хиткою демократією.

У своїй промові Османі закликала до діалогу, спрямованого на нормалізацію зв'язків із Сербією, але зазначила, що Белград повинен спочатку вибачитися та притягнути до відповідальності винних у військових злочинах, скоєних під час війни 1998-1999 років, яка врешті призвела до незалежності Косова в 2008 році.