У Кремлі відповіли на ультиматум Чехії щодо висланих дипломатів

У Кремлі відповіли на ультиматум Чехії щодо повернення висланих дипломатів, заявивши, що "розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Саме сьогодні у посланні президент Путін казав про безперспективність розмов з нами у стилістиці вимог", - прокоментував вимогу Чехії прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова у свою чергу порадила Чехії "залишити ультиматуми для розмов у НАТО".

"Пропонуємо Празі залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО. З Росією такий тон неприпустимий. Завтра розмову з послом Чехії продовжимо в МЗС РФ", - заявила вона.

Нагадаємо, 21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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