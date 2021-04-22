В Кремле ответили на ультиматум Чехии по высланных дипломатов

В Кремле ответили на ультиматум Чехии по возврату высланных дипломатов, заявив, что "разговоры с Россией в стилистике требований являются бесперспективными".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - прокомментировал требование Чехии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в свою очередь посоветовала Чехии "оставить ультиматумы для разговоров в НАТО".

"Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - заявила она.

Напомним, 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем российских в Праге.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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