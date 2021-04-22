ЕС осудил угрозы РФ в адрес Чехии, полностью поддержал действия Праги

ЕС осудил непропорциональную реакцию и дальнейшие угрозы России в адрес Чехии в связи с недавней высылкой дипломатов из-за дела подрыва на складе боеприпасов в 2014 году в Врбетице.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, обнародованном 21 апреля.

Боррель подчеркнул, что ЕС решительно осуждает незаконную деятельность на территории Чехии, повлекшую взрывы на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и привела к смерти двух чешских граждан, серьезной угрозы для гражданского населения и большого материального ущерба.

"ЕС крайне серьезно относится к выводам чешских властей, основанных на больших расследованиях, о том, что эти действия совершили офицеры российской военной разведки ГРУ", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что ЕС глубоко обеспокоен всеми грубым нарушением международного права и суверенитета Чехии, а также любыми подобными действиями, направленными против любого государства-члена ЕС.

"Россия должна воздерживаться от деятельности, которая угрожает безопасности и стабильности в Европе и противоречит международным обязательствам России", - отметил топ-дипломат ЕС.

Европейский Союз выражает полную солидарность с Чехией, поддерживает действия, предпринятые ее властями до сих пор, и будет поддерживать ее дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности, подчеркнул дипломат.

"ЕС осуждает непропорциональную реакцию и дальнейшие угрозы Российской Федерации в адрес Чехии. Подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и в дальнейшем при необходимости встречать твердую решимость, в том числе на уровне Европейского Союза", - говорится в заявлении.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов.

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